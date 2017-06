Reklameinntektene til norske avishus falt med én milliard 

Medietilsynet publiserte tirsdag kveld en rapport som tar for seg økonomien i norske avishus fra 2012 til 2016. Ifølge Dagens Næringsliv viser rapporten at reklameinntektene er redusert fra 5,9 milliarder kroner i 2015 til 4,9 milliarder i 2016.

Tidligere år har annonseinntektene fra digitalutgavene kompensert noe for fallet i inntekter fra papiravisene, men fra 2015 til 2016 sank også reklameinntektene fra nettutgavene med 182 millioner kroner.

– Dette er faresignaler. Det jobbes for å øke brukerinntektene med ulike annonsemodeller og samarbeid. Situasjonen er svært krevende, sier direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

Til tross for at avisene kuttet over 750 millioner kroner i kostnader, sank lønnsomheten fra 2015 til 2016.

(©NTB)