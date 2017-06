Kraftig oljeprisfall og fallende børs

Oljeprisen var tirsdag på sitt laveste nivå på over sju måneder, og et fat nordsjøolje gikk for 45,72 dollar tirsdag kveld, mens amerikansk lettolje gikk for 43,10 dollar fatet.

- Vi ser tegn til at lageroppbygging og overproduksjon i oljemarkedet, sier Thina M. Saltvedt i Nordea Markets til Nettavisen.

Oljeprisfallet kommer etter en melding om at Libya åpner opp to nye oljefelt.

- Libya har økt produksjonen sin fra 280.000 fat per dag i mai i fjor til rundt 900.000 fat per dag i år. Det er bra for landet, men for oljeprisen er det ikke godt nytt, sier Saltvedt.

Mest omsatt i løpet av dagen var Statoil-aksjen, som hadde et verdifall på 2,83 prosent. Subsea 7 og DNB fulgte etter på omsetningstoppen, og falt også med henholdsvis 3,82 prosent og 1,24 prosent.

Storselskapene Marine Harvest (opp 1,98 prosent) og Telenor (opp 1,96 prosent) steg betraktelig.

Også de store børsene i Europa gikk i rødt mandag. DAX 30 i Frankfurt falt 0,58 prosent, FTSE-100 i London sank 0,68 prosent og CAC 40 i Paris gikk ned 0,32 prosent.

(©NTB)