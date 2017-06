Hus i brann etter at bil kjørte av veien i Kristiansand

– Hun var bevisst da hun ble kjørt bort. Det så ikke veldig alvorlig ut, men vi vet foreløpig ikke noe om tilstanden hennes, opplyser operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB.

Brannvesenet er i full gang med å slukke boligbrannen. Beboerne er ute av huset.

– Det er fortsatt full fyr der. Brannvesenet har kontroll, men brannen er ennå ikke slukket, sier operasjonslederen.

Utforkjøringen skjedde i Buaneveien sørøst for Kristiansand. Bilen kjørte utfor en skrent og havnet i et hus som ligger inntil veien. Kjøretøyet tok deretter fyr, før brannen spredte seg videre til boligen.

Bilder fra ulykkesstedet viser at bilen ligger på taket ved siden av husveggen, som er svartbrent. Store mengder hvit røyk ligger som et teppe over området mens brannvesenet jobber med å slukke brannen.

(©NTB)