Godskesen langer ut mot Frp-ledelsen

Etter lang tids intern konflikt melder Godskesen seg ut av partiet hvor hun har vært medlem i 17 år.

Med utmeldingen har sannsynligvis Godskesen kommet partiledelsen i forkjøpet. Et ekstraordinært sentralstyremøte skulle tirsdag behandle en mulig eksklusjon, ifølge Agderposten.

– Det kan se sånn ut. Det var sendt et brev fra stortingsgruppa, med påholden penn, hvor de ville at sentralstyret skulle se på hva jeg hadde gjort og orienterte om at de ikke kunne gi meg annen reaksjon enn å ta fra meg verv, sier Godskesen til NTB.

– Ville ikke føye meg

Den utløsende faktoren for utmeldelsen var ifølge henne at parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik mandag erklærte at hun ikke lenger har partiets tillit etter at hun stemte mot partilinjen i avstemningen om å slå sammen de to agderfylkene.

– Jeg bærer ikke nag til noen i stortingsgruppa. Jeg tror dette kommer fra høyere hold. Fra partiledelsen, altså ledertrioen, sier Godskesen.

– Hvorfor tror du det?

– Jeg har ikke føyd med inn i det de har bestemt. Siv Jensen har ringt meg et par ganger og sagt: ”Sånn gjør du”. Men sånn funker ikke jeg, sier hun.

Ifølge Godskesen ringte Jensen før avstemningen om regionreformen og ga henne beskjed om hvordan hun skulle stemme.

– Jeg svarte at jeg var valgt inn på Frps program og måtte stemme etter det. Hun var ikke veldig blid, sier hun.

Ønsker ikke kommentere

Siv Jensen vil ikke kommentere påstandene fra Godskesen.

– Vi vil nå jobbe fullt med å styrke fylkeslaget i Aust-Agder og arbeide målrettet for at Frp gjør et best mulig valg for størst mulig gjennomslag for våre saker i hele landet. Jeg har ingen ytterligere kommentarer ut over dette, skriver Jensen i en tekstmelding.

Nestleder Per Sandberg ønsket heller ikke å kommentere saken, mens nestleder Ketil Solvik-Olsen ikke har besvart NTBs henvendelse.

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik vil verken bekrefte eller avkrefte at det var en prosess i gang for å få Godskesen ekskludert fra partiet.

– Jeg forholder meg ikke til den type påstander. Jeg bare registrerer at hun har meldt seg ut, sier han.

– Lokal strid

Nesvik mener saken bunner i en langvarig konflikt om nominasjon, noe Godskesen bestemt avviser.

Striden startet da Godskesen ble vraket fra førsteplassen på partiets stortingsliste i Aust-Agder, selv om hun ønsket gjenvalg til en tredje periode. Dette skjedde etter sterkt uenighet i fylkespartiet om sammenslåing av de to Agder-fylkene.

Etter at Godskesen brøt med partiet i avstemningen, svarte Frp med å ville frata henne internasjonale verv i henholdsvis Europarådet og Nordisk råd. Men da Stortinget mandag skulle stemme over førstnevnte, kom kontrabeskjeden: Det har ikke Stortinget makt til. Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.

Godskesen mener reaksjonen fra partiet var helt uforholdsmessig.

– Jeg har jobbet – som vi sier på Sørlandet – ræva av meg i 17 år. Jeg har vært ansatt i seks år. Jeg har stått på og har påtatt meg mye. Jeg har tatt oppdrag andre ikke har villet ha eller ønsket å gjøre. Da hadde jeg ikke ventet dette, sier hun.

