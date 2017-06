Flere skadd i trafikkulykke i Rogaland

Politiet fikk meldingen om at to biler hadde kollidert like ved tunnelen på E134 i Isvik klokken 13.45 tirsdag, skriver Haugesunds Avis.

Operasjonsleder André Skram Hansen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det var to personer i hver av bilene. En av dem ble hentet av luftambulanse og fløyet til Haukeland sykehus, og en annen ble kjørt til sykehus i Haugesund med alvorlige skader.

De to andre beskrives som lettere skadd.

Ulykken skaper trafikale utfordringer i området. Vegvesenet melder at E134 er stengt, med lokal omkjøring for personbiler. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er kalt ut.

