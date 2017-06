20-åring i Søndre Land-saken: – Trodde knivstikk var slag

Den 20 år gamle mannen inntok vitneboksen på ettermiddagen av drapssakens dag to i Gjøvik tingrett. Han er tiltalt sammen med den 44-årige moren og en 36-åring som var morens kjæreste på drapstidspunktet. 36-åringen er den antatte hovedmannen.

36-åringen var den første som forklarte seg for retten. Han gir både 20-åringen og moren hans en langt mer sentral plass i saken enn hva de selv mener å ha.

– Det jeg oppfattet som slag, var knivstikk, forklarte 20-åringen, som vedgår at han sparket Bakken i hodet. Det skjedde i panikk da Bakken begynte å skrike, ifølge ham.

20-åringen hevder han først ble klar over hva som var skjedd da de tre tiltalte kjørte i bil vekk fra åstedet på en øde skogsbilvei ved Veståsen i Søndre Land i Oppland – da 36-åringen fortalte ham det.

Hevder han ikke hentet bensinkanna

Den 49 år gamle Nils Olav Bakken ble funnet knivstukket og påtent i grøfta langs denne veien. I sin forklaring sa 36-åringen at ekskjærestens sønn var den som hentet bensinkanna i bilen – før den hovedtiltalte tente på. Det stemmer ikke, ifølge 20-åringen. Han hevdet i retten at han på det tidspunktet satt i bilen med moren – og at han lurte på hvor 36-åringen ble av.

– Jeg går ut og hører lyden av væske som blir tømt og deretter lyden av en kanne som blir kastet. Så kommer det et digert flammehav. Jeg får panikk og lurer på hva som skjer, forklarte 20-åringen.

Ifølge hans forklaring ga 36-åringen signal, og de kjørte derfra og hjem.

– Stemningen var dyster på tur ned, og det var stille i bilen, sa 20-åringen.

Leste om det i lokalavisa

Noen dager etterpå leste han om funnet av det forkullede liket i lokalavisa Oppland Arbeiderblad.

– Jeg diskuterte med mamma muligheten for å melde seg, men vi lot være av frykten for å sitte inne, sa 20-åringen i retten.

Tidligere tirsdag fikk retten se videoer fra rekonstruksjonen med 36-åringen.

Aktoratet har så langt ikke uttalt seg om hva som kan ha vært motivet for drapet, men en del av utspørringen av 36-åringen har dreid seg om et angivelig overgrep mot en nær slektning av de to andre tiltalte. Dette var også tema under bilturen ut til skogområdet der Bakken ble drept.

"Skal vi ta ham?"

36-åringen skal ha spurt "Skal vi ta ham?" før knivstikkingen skjedde. Han fortalte både på videoen og i retten at han fikk et "Helt sikkert greit" fra den medtiltalte 20-åringen og et "OK, greit" fra den 44-årige ekskjæresten.

– Når man sitter oppå en person med kniv, så tenker jo jeg det verste. Han var så urolig at jeg ikke hadde kontroll, forklarte 36-åringen, som i retten sa han ikke er sikker på om de to andre skjønte at det var snakk om å drepe.

– Om det var rundt den biten, er jeg ikke sikker på. Når man spør, så er det et spørsmål om å drepe ham. Når jeg sitter med kniven, er det jo det jeg spør om. Ikke at vi skal utøve noen annen type vold, fortsatte han.

36-åringen er den eneste av de tre tiltalte som har erkjent straffskyld for drapet, men nekter for at drapet var planlagt. De to andre nekter straffskyld for drapet, som aktoratet mener skjedde med overlegg.

Det er satt av ti dager til rettens behandling av saken, og onsdag skal den tiltalte 44-årige kvinnen forklare seg.

