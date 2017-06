Småbarnsfar dømt for voldtekt for fjerde gang, fikk forvaring

Småbarnsfaren brukte sterke medisiner for å dope ned offeret sitt før han forgrep seg på henne, ifølge dommen fra Bergen tingrett. Minstetiden er satt til seks år og åtte måneder, skriver Bergens Tidende.

Mannen soner dermed på ubestemt tid, og kan uansett ikke søke om løslatelse før minstetiden er ute.

Voldtekten fant sted i mannens leilighet i Bergenhus bydel 7. mai i fjor, etter at han hadde servert en 24 år gammel kvinne og sin ekskjæreste et sterkt beroligende legemiddel. 24-åringen fortalte i retten at hun fikk forsikringer om at legemiddelet skulle hjelpe henne å bli mer avslappet.

Begge kvinnene sluknet av legemiddelet et kvarters tid senere. Da ekskjæresten våknet neste morgen så hun tiltalte liggende naken oppå venninnen. Det er som om han har samleie med en død person, forklarte eksen i retten.

Mannen er i tre tidligere saker dømt for voldtekt av to kvinner og en 13 år gammel jente.

