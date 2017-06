Mann siktet for drap i Bergen

Mannens ektefelle ble funnet død i deres felles hjem i slutten av april i år.

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett mandag klokken 12.45, opplyser Vest politidistrikt. Politiet vil be om at fengslingsmøtet går for lukkede dører.

Påtaleansvarlig Ørjan Ogne i Vest politidistrikt vil gi mer informasjon om saken på en pressekonferanse på politihuset i Bergen klokken 16.