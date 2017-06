Lokomotivene trakk børsen til pluss

Børsens største selskap var opp 1 prosent da handelen stengte mandag, og bidro vesentlig til at hovedindeksen kunne starte handelsuka klart i pluss. Med en verdiøkning på 0,86 prosent har indeksen langt på vei tatt inn det tapte under nedgangen i forrige uke.

Det var børslokomotivene som dominerte omsetningstoppen mandag. Statoil var mest omsatt, etterfulgt av Norsk Hydro (+2,6), DNB (+1,3), Marine Harvest (+0,8) og Telenor (-0,1).

Mandagens vinner ble det relativt ferske inkassoselskapet Axactor, som kjøpte en gjeldsportefølje fra en stor tysk bank, ifølge E24, og ble belønnet med en investortilstrømming som materialiserte seg en kursøkning på 11 prosent.

Et fat nordsjøolje gikk for 47,1 dollar mandag kveld, mens amerikansk lettolje gikk for 44,4 dollar fatet.

Også de toneangivende, europeiske børsene hadde en opptur mandag. Mest fram gikk DAX 30 i Frankfurt (+1,1 prosent), tett etterfulgt av FTSE 100-indeksen i London (+0,8) og CAC 40 i Paris (+0,9).

