EU-motstanden svekket, men fortsatt sier to av tre nei

Nesten to av tre nordmenn – 65 prosent av de spurte i junimålingen til Nationen – tar et klart standpunkt mot EU-medlemskap, 24 prosent av de spurte sier ja. Tallene er henholdsvis det laveste og høyeste på fem år, ifølge avisa, som kan opplyse at i 2012 svarte "hele" 25,7 prosent av de spurte "ja" på spørsmålet om de er for norsk medlemskap i EU.

Nei-andelen var betydelig lavere for rundt ti år siden, da den var helt nede i 55 prosent. Da hadde nok finanskrisen og usikkerheten den skapte mye å si, tror valgforsker Bernt Aardal. I dag er det mest sannsynlig usikkerheten rundt Donald Trumps utenriks- og handelspolitikk og utfordringene EU-samarbeidet står overfor når Storbritannia er i ferd med å melde seg ut, som preger folks holdninger.

I alle partier – med unntak av Høyre – sier flere enn halvparten at de er motstandere av EU-medlemskap. Hele 87 prosent av Sp-velgerne som har svart på undersøkelsen, sier nei til EU. KrF og SV følger hakk i hæl med henholdsvis 83 prosent og 82 prosent nei.

Bare to partier har under 60 prosent nei. I Venstre sier 58 prosent av de spurte velgerne nei, og i Høyre 49 prosent. Høyre har høyest ja-andel, med 41 prosent.

