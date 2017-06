48-åring varetektsfengslet etter mulig drap i Bergen

Småbarnsmoren ble funnet død i parets hus i Åsane 25. april i år, men først lørdag ble ektemannen pågrepet.

–Ektefellen varslet legevakten den morgenen kona ble funnet død. Legevakten varslet igjen AMK, som deretter varslet politiet. Grunnet avdødes alder – 42 år – og det forhold at dødsårsaken framsto som et mysterium, anså politiet det som et mistenkelig dødsfall og begynte å undersøke, sa påtaleansvarlig Ørjan Ogne på en pressekonferanse mandag. Kvinnen hadde ingen ytre skader da hun ble funnet.

Lukkede dører

Etter nærmere to måneder med undersøkelser mener politiet at kvinnen mest sannsynlig ble drept og at det mest sannsynlig var ektemannen som gjorde det. Foreløpig ønsker politiet ikke å si noe om hvorfor de har kommet til denne konklusjonen.

Mandagens fengslingsmøte ble holdt bak lukkede dører, noe politiet hadde bedt om av hensyn til etterforskningen.

–Avdøde ble 42 år, og siktede er 48 år. De var gift, og begge er norske statsborgere av utenlandsk opprinnelse. De hadde ett felles barn, en sønn på sju år. Han blir ivaretatt av barnevernet. Nå skal åstedet undersøkes grundig. Det gjenstår også en rekke vitneavhør, både i inn- og utland, sier Ogne.

Uforstående

Siktede ble fengslet i fire uker, de to første i full isolasjon. 48-åringen anket på stedet. Mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, sier til Bergens Tidende at klienten stiller seg uforstående til siktelsen.

–Han tar det veldig tungt. Han har mistet konen sin og har hatt en veldig vanskelig tid etterpå, sa forsvarer Erik Johan Mjelde etter det to timer lange fengslingsmøtet.

Siktede har hatt dialog med politiet over lengre tid, sier Mjelde, fordi dødsfallet ble regnet som mistenkelig.