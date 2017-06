48-åring siktet for drap på kona i Bergen

Småbarnsmoren ble funnet død i parets hus i Åsane 25. april i år. Ifølge Bergens Tidende hadde kvinnen lagt seg i sengen sammen med sin sønn kvelden før. Neste morgen var hun død.

Da politiet rykket ut til stedet, fant de kvinnen uten ytre skader. Dødsfallet ble fra starten betegnet som mistenkelig.

Lørdag, nesten to måneder senere, ble mannen pågrepet av politiet og siktet for drapet. Han ble framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett mandag klokken 12.45. Politiet opplyste at de av hensyn til etterforskningen ville be om at fengslingsmøtet gikk for lukkede dører.

Ifølge NRK er den drapssiktede mannen 48 år gammel, mens drapsofferet var 42 år. Den siktede mannen innvandret til Norge på slutten av 80-tallet og er norsk statsborger. Han er ikke tidligere straffedømt. Ekteparet har én sønn sammen, skriver Bergens Tidende.

Mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, sier til avisen at klienten stiller seg uforstående til siktelsen.

– Av hensyn til ham, har jeg ikke mye å si om dette. Han har samarbeidet med politiet og gitt de opplysninger han kan. Han vil motsette seg fengsling, sier Mjelde.

Påtaleansvarlig Ørjan Ogne i Vest politidistrikt vil gi mer informasjon om saken på en pressekonferanse på politihuset i Bergen klokken 16.