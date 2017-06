Kvinne syklet mot kjøreretningen midt på motorveien i Bærum 

Kvinnen ble fanget på kameraet til Vegtrafikksentralen mens hun suste av gårde i utgående venstre felt på E18, men på feil side av motorveien, altså med all trafikk mot seg natt til søndag.

– Det er et under at det gikk bra. Første meldingen kom til oss på nødtelefonen klokka 0.50, og så ble vi nedringt av alle som sett henne og holdt på å kjøre henne ned på motorveien. Klokka 0.55 hadde vi kontroll på henne, sier operasjonsleder Finn Belle i Oslo politidistrikt til NTB.

Kvinnen er 36 år gammel, og politiet arbeider med å få klarhet i bakgrunnen for den livsfarlige sykkelturen. Politiet tror hun kan ha brukt elsykkel ettersom hun holdt såpass høy fart. Kvinnen skal ha slått seg vrang da hun ble stanset.

– Det viktigste er at hun er ute av veien og at ingen ble skadd, sier Belle.

