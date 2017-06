Stortingspresidenten: – Vi tar kritikken på største alvor

– Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra riksrevisjonen, sier Thommessen til NTB.

Han understreker at han ennå ikke har lest innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, der det heter at presidentskapet har opptrådt sterkt kritikkverdig.

– Jeg konstaterer at et bredt flertall ikke støtter opp om mistillit, fortsetter han.

Thommessen påpeker at kritikken rammer også tidligere presidentskap.

– Vi har håndtert byggesaken etter beste skjønn, sier stortingspresidenten, som påpeker at de har styrket den bygningsfaglige og juridiske kompetansen i prosjektet.

Han sier videre at det er viktig å fullføre byggeprosjektet så Stortinget får et sikkert og funksjonelt bygg.

