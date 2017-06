Ny bistandsinstruks skal forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar

– Samfunnets samlede ressurser må utnyttes best mulig, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) om bakgrunnen for den nye bistandsinstruksen.

Den nye instruksen er både forenklet og forkortet og skal sikre at beslutninger tas hurtig. Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet gis imidlertid en mulighet til å gripe inn og stanse vedtak om bistand.

– Bistandsinstruksen er forenklet og forkortet slik at beslutninger kan ta så raskt som mulig i en krisesituasjon, sier statsminister Erna Solberg (H).

Dagens sikkerhetslov er fra 1998. Den helt nye sikkerhetsloven som regjeringen nå foreslår, er mer moderne og favner bredere enn dagens lov, og tar blant annet mye større hensyn til digitalisering og vår avhengighet av nettet.

– Den skal sikre mer effektivt forebyggende arbeid mot terror, spionasje og sabotasje, sier Solberg.

– Beredskap mot terror er sammensatt og krever store ressurser og et godt samarbeid. Det viser ikke minst erfaringene fra 22 juli 2011, sier statsministeren.

Hun legger til at hun har registrert at samarbeidet mellom Forsvaret og Politidirektoratet ser ut til å være forbedret.

– Jeg er glad forsvarssjefen og politidirektøren nå opplever samarbeidet som godt, sier hun.

