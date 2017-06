Mekling på overtid for LO Stat og Spekter

Partene møttes torsdag klokka 10 for å forsøke å komme til enighet om penger og pensjon for de ansatte i Relacom, Geomatikk, Broadnet, Mediq Norway og Aim Norway. Nestleder Lise Olsen i LO Stat er forhandlingsleder og innrømmet torsdag at det var en del å gjøre.

– LO Stat jobber alltid for løsning, men vi må bare konstatere at avstanden er stor, sa hun.

Meklingen hadde frist til midnatt, og klokka 7 fredag morgen hadde Riksmekleren ennå ikke meldt om noen løsning i meklingen mellom LO Stat og YS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Fellesforbundet meldte på sine nettsider klokken 00.20 at meklingen for de ansatte i Aim Norway fortsatte på overtid.

Om det ikke oppnås enighet, blir det streik fra fredag morgen for 428 ansatte i de fem bedriftene.

