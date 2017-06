Krav om politiattest for tolker i utlendingssaker

– Det er viktig for en god og riktig behandling av utlendingssaker at tolkene som benyttes er faglig kvalifisert, og at de har tilfredsstillende vandel. Det er også viktig at brukerne og offentligheten for øvrig har tillit til kvaliteten og egnetheten hos de tolkene som benyttes, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Dersom en tolk har anmerkninger på politiattesten, skal Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda vurdere hvert enkelt tilfelle.

(©NTB)