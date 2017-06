KrF-nestor Hans Olav Tungesvik er død

Den tidligere stortingsrepresentanten var ute på sykkel da han kolliderte med en personbil i Skånevik i Etne i Hordaland mandag. Siden har han vært innlagt på Haukeland universitetssjukehus med alvorlige skader, hvor han døde fredag, melder Bergens Tidende.

Tungesvik var stortingsrepresentant for Hordaland KrF fra 1977 til -85, og parlamentarisk nestleder de to siste årene. Etter årene på Stortinget bygde han opp og var leder for Frihamn Psykiatriske senter fram til 2008.

– Det er med stor sorg jeg fikk meldingen om at Hans Olav Tungesvik har gått bort. Hans Olav var en bauta i KrF og en nestor innenfor psykiatrien i Norge. Hans varme hjerte gjorde at han sto på for dem som trengte det mest til siste dag, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide i et innlegg på Facebook.

Tungesvik ble Cand.med. i 1964. Han hadde fem års allmennpraksis, og ble spesialist i psykiatri i 1975, og var fylkespsykiater i Finnmark fra 1975–77. Tungesvik ga i alt ut ni bøker, de fleste om medisinske og mentalhygieniske emner. Tungesvik var leder i Noregs Mållag fra 1965–70 og var hedersmedlem i organisasjonen. Han har også vært leder av Landsrådet for Misjonsalliansen, og av KrFs Seniorutvalg i perioden 2010–2015.

Tungesvik fikk Etne kommunes kulturpris 1995, og Kongens fortjenstmedalje i gull i 2007.

(©NTB)