Enighet i meklingen mellom LO Stat og Spekter

LO Stat og Spekter er blitt enige i årets mellomoppgjør etter at riksmeklerens forslag ble godtatt fredag morgen.

Meklingen gjaldt lønn og pensjon for ansatte i Aim Norway, Relacom, Geomatikk, Broadnet og Mediq Norway for medlemmer i EL og IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Tjenestemannslag.

– Vi har vært gjennom en svært krevende mekling og er fornøyd med å ha kommet i mål, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Om det ikke hadde blitt enighet, ville 428 ansatte i de fem bedriftene ha gått ut i streik.

