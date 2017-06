Asylsøkere skal raskere ut i jobb

Etter dagens regelverk er det et vilkår for midlertidig arbeidstillatelse at asylsøkeren har gjennomført asylintervju. Departementet foreslår nå at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge, kan få arbeide også før asylintervjuet er gjennomført.

Søkeren må fortsatt ha avklart identitet.

– Arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering. Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge, kommer raskt ut i arbeid, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

(©NTB)