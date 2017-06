Stephen Hawking kan ikke komme til Trondheim

Hawkings medisinske team har gitt ham reiseforbud. Planen var at professoren skulle komme til Trondheim med eget fly fredag, skriver Adresseavisen.

– Han vil ikke være fysisk til stede, men vi jobber med gode løsninger for at hans foredrag skal bli formidlet til festivaldeltakerne og allmennheten, sier Trond Singsaas. Han er prosjektleder for NTNU Starmus.

Starmus-festivalen, som arrangeres fra 18. til 23. juni, er en vitenskaps- og musikkfestival som tre ganger tidligere er blitt arrangert på Kanariøyene. I 2017 flyttes den til Trondheim. Minst ti nobelprisvinnere, mange forskere, flere astronauter og flere kunstnere i verdensklasse kommer.

Blant de mest kjente gjestene er astrofysiker Neil deGrasse Tyson og astronauten Buzz Aldrin.

Starmus-festivalen ble første gang arrangert i 2011, initiert av astrofysikeren Garik Israelian og Queen-gitarist og astrofysiker Brian May. Målet er å gjøre vitenskap og kunst tilgjengelig for offentligheten.

(©NTB)