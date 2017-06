Solberg: Dramatisk når sau blir tatt av ulv

Statsministeren sier det gjør sterkt inntrykk å møte bønder som har sett dyrene sine lide en fæl død etter ulveangrep.

– Det er en dramatisk situasjon. Jeg har fått bekreftet at det ikke bare er et spørsmål om penger og erstatning, sier Solberg – som understreker at sauebøndene har et tett og nært forhold til dyrene sine.

– Det er en tragedie når dyrene blir drept av ulv, og dette er også et spørsmål om dyrevelferd sier hun.

Jakt med hund

Solberg benekter at denne turen er et forsøk på å fiske etter Sp-velgere i valgåret.

– Nei, jeg kom hit fordi dette er en vanskelig sak som regjeringen har jobbet mye med. Vi var raskt ute med fellingstillatelse etter ulveangrepene her, og vi har tillatt nye metoder, nemlig bruk av hund.

Det er reist kritikk fra enkelte hold over at man tar i bruk hund i jakten.

– Om sommeren er det svært vanskelig å finne spor, derfor mener vi det er riktig å ta i bruk slike jaktmetoder, sier hun.

– Det skal ikke være ulv i dette området. Det skal være lav terskel for å ta ut ulv hvor de ikke skal være, legger hun til.

120 sauer

Statsministeren sier at det viktigste hun tar med seg fra denne turen er inntrykkene fra folk som er berørt av tragedien.

Mer enn 120 sauer og lam er drept eller avlivet etter ulveangrep. Det har pågått forsøk på felling av ulv siden første fellingstillatelse ble gitt 30 mai.

Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte jegere og representanter for sauenæringen på Hadelandsåsen, midt i skadeområdet, for å bli oppdatert på tapssituasjon og jakten på ulv i området.

(©NTB)