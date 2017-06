Også SV krever at stortingspresidenten går av

Når Stortingets kontrollkomité møtes fredag, kommer SVs Bård Vegar Solhjell til å fremme et forslag som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten, ifølge VG.

Bakgrunnen er kostnadsoverskridelsene på Stortingets byggeprosjekt, som blir minst 700 millioner kroner dyrere enn antatt.

– En viktig oppgave for politikerne er å sørge for at fellesskapets midler blir brukt på en fornuftig måte. Når det er klart at det er begått feil eller at man ikke har gjort nok for å hindre at det ble gjort feil, bør den som har ansvar ta det ansvaret, sier Solhjell.

Møtes fredag

Kontrollkomiteen møttes flere ganger torsdag for å diskutere saken, og skal gi sin innstilling om den fredag i et møte som starter klokken 13, får NTB opplyst.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen har allerede vært tydelig på at han mener Thommessen (H) må gå av som stortingspresident.

– Denne saken er så alvorlig at det er nødvendig at presidentskapet og Stortingets direktør trer tilbake, sa Lundteigen i forrige uke.

Avviser kritikken

Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag.

– Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skrev stortingspresident Olemic Thommessen (H) i et brev til komiteen i forrige uke.

I et intervju med VG har også stortingsdirektør Ida Børresen slått tilbake mot påstandene om at Stortinget ikke ble godt nok informert, men Riksrevisjonen holder på sitt i brev til komiteen.

(©NTB)