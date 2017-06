Mann tiltalt for å ha drept kona si i Levanger

Tiltalen lyder på forsettlig drap. Den ble forkynt for mannen torsdag, melder NRK.

20 år gamle Mayson Ali Bakhit Osman ble fraktet til sykehus med kritiske skader. Ektemannen hennes ble først siktet for kroppsskade, så drapsforsøk. To dager senere døde kvinnen på sykehuset, og siktelsen mot mannen ble skjerpet til forsettlig drap.

Både kvinnen og mannen har eritreisk bakgrunn, og kvinnen kom til Norge på familiegjenforening bare åtte dager før hendelsen. Mannen hadde bodd i Levanger i tre år.

Mannen innrømmet tidlig i politiavhør at han hadde tatt kvelertak på kvinnen etter en krangel. Han forklarte at han var så sint at han ikke husket hva som skjedde, sa advokaten hans, Trond Peder Nilsen til Trønder-Avisa få dager etter dødsfallet.

