Håp om å ta ut mest mulig av villreinstammen i løpet av høsten

Villreinen i Nordfjella utgjør om lag 10 prosent av den norske villreinstammen. Torsdag var Mattilsynet og Miljødirektoratet klare med sine anbefalinger for hvordan nedslaktingen skal skje for å stanse spredningen av skrantesyke. Hele området i Nordfjella blir lagt øde i fem år.

– I grove trekk skal hele villreinstammen tas ut som tidligere signalisert innen 1. mai neste år. Det blir en saneringsperiode på fem år før villreinstammen reetableres med friske dyr, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

– I første omgang gjør vi uttaket gjennom ordinær jakt som starter i august, og der jegere i fjellet står for uttaket. Jakten kjøres fram til utgangen av oktober. Deretter overtar et statlig jaktlag den videre jakten i området gjennom vinteren, på dager der vær og føreforhold tillater det. Vi satser på høyest mulig uttak i primærjakten og deretter den statlige jakten, sier Dale.

Deretter vurderes en samleinstallasjon til slutt hvor dyrene drives inn i inngjerdinger og slaktes i et mobilt slakteri.

Dale sier det legges opp til å gi jegerne raske svar på prøvene, slik at de friske dyra kan tas med hjem og dermed blir frigjort som mat.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av over 26 millioner kroner i ekstraordinære midler til å bekjempe skrantesykeutbruddet i inneværende år. Totalt anslår man totalkostnaden for uttaket og gjenoppbyggingen av villreinstammen i Nordfjella til om lag 100 millioner kroner over flere år.

Fagetatene anslår at det ikke er snakk om mer enn et sted mellom 5 og 40 dyr som er smittet av sykdommen.

