Grisebonde nekter å vedta millionbot for lekkasje som førte til fiskedød

En kobling i rørsystemet som pumper ut grisemøkk fra gjødseltanken røk og førte til at flere tonn møkk rant ut og havnet i et bekkefar som leder ut i Leirelva i Sande. Ifølge politiet førte lekkasjen til alvorlig forurensing og omfattende fiskedød, skriver Drammens Tidende.

– Det som skjedde var et hendelig uhell som ingen kan bebreides for. Boten vi har fått er dessuten særdeles høy, og vi mener at den ikke på noen måte kan stå i stil til det hendelige uhellet som skjedde, skriver Knut Langeteig som er daglig leder i Knive Gris i en epost til Drammens Tidende.

Politiet ser imidlertid meget alvorlig på hendelsen og ga grisebonden et forelegg på 2,4 millioner kroner fordi det ikke ble gjort tiltak for å stoppe eller begrense skadene av utslippet.

Drammen tingrett skal i oktober ta stilling til om grisebonden må betale foretaksboten, samt til den eventuelle botens størrelse.

