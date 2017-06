DNBs banktjenester er oppe igjen

– Vi takker kundene våre for tålmodigheten, og beklager problemene nedetiden har skapt for dem i dag, sier Liv Fiksdahl, konserndirektør for IT og Operations i DNB.

Problemene oppsto rundt klokka 5.30, og var først helt rettet ved 16.30-tida, da alle systemene fungerte som normalt igjen.

– Dessverre har mange av kundene våre opplevd utilgjengelige tjenester i dag. Dette skyldes feil knyttet til en maskinvare i Green Mountain, datasenteret vårt på Rennesøy utenfor Stavanger, sier Fiksdahl i en pressemelding.

Problemene omfattet nettbank, mobilbank og SMS-tjenester, samt aksje- og valutahandel på mobil og i nettbank.

– Det er svært beklagelig at kundene våre igjen blir rammet av tekniske problemer. Stabilitet i tjenestene våre har høyeste prioritet, og vi jobber kontinuerlig med å sikre at hendelser som dette ikke skal skje, sier Fiksdahl.

Enkelte kunder kan oppleve noe treghet på grunn av stor trafikk.

Det er ikke første gang DNB sliter med dataproblemer. Både i fjor og i år har storbanken hatt problemer med nedetid både på nettbank, mobilbank og betalingssystemet Vipps gjentatte ganger.

