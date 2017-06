Beboere i Mosjøen evakuert etter brann på kraftstasjon

Politiet fikk melding om et kraftig smell og røykutvikling på kraftstasjonen i Mosjøen klokka 14.20. Det viste seg at det brant på anlegget, noe som også førte til at strømmen gikk i store deler av Mosjøen.

Strømbruddet rammet også renseanlegget ved aluminiumsverket, som ligger like ved, og dermed ble det kraftig røykutvikling også her. Beboere i en radius på 500 meter fra stedet ble evakuert og folk ble også bedt om å lukke vinduer og dører.

– Alt står hos oss på grunn av strømbruddet, også renseanlegget. Det kommer derfor en del røyk fra bedriften vår. Den lukter sterkt av svovel, men er ikke helseskadelig, sa pressesjef Gaute Nyland i Alcoa til Helgelendingen.

Rundt klokka 16 skrev avisen at brannen var slukket. Omtrent en halvtime senere kunne politiet melde at strømmen var tilbake på aluminiumsverket og at røykutviklingen derfra var på vei ned. Strømmen var også tilbake i store deler av Mosjøen.

