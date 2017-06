Stiftelsestilsynet åpner tilsyn mot Fyrlykta

– Vi ber stiftelsen om ytterligere informasjon om blant annet lønninger, beslutningsprosesser i styret og bruk av overskuddet. Deretter vil vi vurdere om Fyrlykta har brutt stiftelsesloven. Dersom det skulle vise seg at det er tilfelle, vil vi handle, sier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl i Stiftelsestilsynet.

VG har gjennom en serie artikler omtalt stiftelsen Fyrlykta. Tilsynet bekrefter at VGs artikler er bakgrunnen for at tilsynet har valgt å åpne tilsynssak.

I forrige uke ble det kjent at Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier opp alle barnevern- og fosterhjemsavtaler med Fyrlykta på grunn av høye lederlønninger og stifterens økonomiske disposisjoner.

Direktoratet mente stiftelsen hadde lurt til seg konkurransemessige fordeler gjennom å påberope seg å være en ideell organisasjon. Fungerende daglig leder Jørgen Fredheim sa da at de bestrider denne konklusjonen. Fyrlykta understreker at de har gjort flere endringer ved driften den siste tiden i et forsøk på å unngå at det skal kunne stilles spørsmål ved om Fyrlykta er en ideell stiftelse eller ikke.

(©NTB)