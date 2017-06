Rettssak om gondolprosjekt i Voss

– Vi har tatt dette skrittet fordi vi mener det er nødvendig med fortgang, slik at byggingen av den nye gondolbanen kan starte, sier advokat Stig Harris til Bergens Tidende. Han representerer Voss kommune mot huseierne under gondol­banen.

Det er søkt til fylkesmannen om forhåndstillatelse, slik at arbeidet kan startes før retten har fastsatt erstatning.

30 ganger i timen

I april ga kommunestyret det private utbyggingsselskapet Voss Gondol AS tillatelse til gjennomføre byggingen av en ny gondolbane, fra jernbanestasjonen og til ­Hanguren på toppen av fjellet.

Det innebærer at rundt 14 husstander får en gondol passerende over huset annethvert minutt. Andre må godta at det vil komme en mast eller mastefester på eiendommen deres i byggefasen.

Tvangsbruk

Byggeprosjektet har møtt mye motstand, og kommunen må derfor bruke ekspropriasjon, altså tvang. Nå er det klart at 18 av grunneierne ikke vil gå med på frivillige avtaler. Derfor blir saken tatt opp i Bergen tingrett, som skal avgjøre erstatningsgrunnlaget.

Kapasiteten er 1.500 personer per time begge veier, fordelt på 13 gondoler med plass til 35 personer i hver. Byggingen skal skje i regi av Voss Gondol AS, eid av Voss Resort AS, som de siste 20 årene har stått for utbygging av alpinanlegg og fritidseiendommer på Voss.

(©NTB)