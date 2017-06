Mislykket rømningsforsøk fra Kongsvinger fengsel

En politipatrulje pågrep ham klokka 3.56 ved Langeland i Kongsvinger. Politiet takker publikum for gode tips de fikk inn i løpet av natten som førte til pågripelsen.

Politiet fikk melding om at to fanger hadde rømt fra fengselet noe før klokka 10 tirsdag formiddag. Den ene av dem ble pågrepet kort tid etter, men den andre kom seg unna.

Det ble satt inn store ressurser i letingen etter mannen, blant annet hundepatruljer og helikopter. Det aktive søket ble avsluttet tirsdag kveld, men politipatruljene i området er fortsatt ekstra på vakt.

Fangen er polsk statsborger og sonet en narkotikadom. Ifølge politiet er det ikke grunn til å tro at han utgjør noen fare for andre.

Operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt sa til NTB at det var tre menn med på rømningsforsøket. Én av dem ble tatt av vaktene innenfor fengselsgjerdene, mens to av dem altså klarte å klatre over.

– Den ene falt ned og brakk beinet, og han har vi kontroll på, sa hun.

