Kvinne må i fengsel etter bildrap i Oslo

Høyesteretts ankeutvalg avviste mandag at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav når den utelukker besvimelse som årsak til ulykken, skriver Aftenposten. Dermed er det satt sluttstrek i saken.

Charlotte Bøhler Wilhelmsen trillet sin tre år gamle datter i barnevogn på fortauet noen få meter fra Oslo universitetssykehus da hun ble truffet av bilen. Hun omkom momentant. Datteren hennes ble lettere skadd. Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett, men i lagmannsretten var dommen enstemmig. Lagmannsretten mener kvinnen har vist grov uaktsomhet og betegner handlingen som "svært klanderverdig".

Kvinnen er dømt for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for at hun var trøtt. Hun er også idømt tap av førerett for motorvogn i tre år regnet fra ulykkestidspunktet. Hun må ta ny førerprøve for å kunne kjøre igjen.

Kvinnen må også betale oppreisningserstatning til datteren på 200.000 kroner og til avdødes mor på 595.000 kroner. Hun må også betale en erstatning til avdødes eksmann og til avdødes far på 125.000 kroner til begge.

