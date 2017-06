Jussprofessor trakk seg fra Transocean-utvalget

Ifølge avisa tok Schea direkte kontakt med Rui og formidlet påstander om manglende objektivitet og nøytralitet.

– Jeg trakk meg fordi Trond Erik Schea fremmet innsigelser mot min nøytralitet og objektivitet. Sagt på en annen måte var det fremsatt påstand om at jeg gjennom min spørsmålsstilling og i diskusjon med folk fra Økokrim hadde vært forutinntatt og mot Økokrim, sier Rui samme dag som utvalget la fram sin rapport.

"Jeg beklager at Rui trakk seg fra utvalget. Jeg har ikke ment å fremme noen innsigelse mot ham", skriver Schea i en epost til avisa.

Rui medgir at han ikke har ledet en tilsvarende undersøkelse tidligere, men mener han har en viss erfaring med blant annet med bakgrunn som medlem av straffeprosessutvalget og som leder for hvitvaskingslovutvalget. Han har også arbeidet som advokat og vært konstituert lagdommer.

Han understreker at det ikke er Morten Eriksen, statsadvokaten som var hovedaktor i Transocean-saken, som fremsatte innsigelsene mot ham eller var bakgrunnen for at Schea tok kontakt.

Den tidligere utvalgslederen sier rapporten fullt ut gir det bildet av saken som han har dannet seg.

