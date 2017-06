Giftdrapssiktelse mot lege henlagt

Legen i 50-årene ble pågrepet på sin arbeidsplass i september i 2015 og satt varetektsfengslet i fem måneder. Hans 39 år gamle kjæreste, Anne Linell Sundt, ble funnet død i sitt hjem på Bygdøy i Oslo ni måneder tidligere.

Politiets hovedteori var tidligere at legen hadde drept kvinnen med en overdose av legemidler. Motivet skal ha vært arv.

Statsadvokaten har nå henlagt siktelsen om forsettlig drap, opplyser legens forsvarer, advokat Arild Holden til TV 2. Han sier at han har fått opplyst fra statsadvokaten at legen i stedet blir tiltalt for uaktsomt drap.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

– Han er selvfølgelig lettet over at alvoret i saken er noe nedgradert. Det er alvorlig fremdeles, det å bli anklaget for å ha vært uforsiktig, men det er altså en helt annen sak, sier Holden.

