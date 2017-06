Ankesak uten Metkel Betew til stede 

Ankesaken mot Betew har blitt utsatt to ganger tidligere fordi Betew ble syk. Også onsdag var han for syk til å være til stede, opplyste hans forsvarer Marius Dietrichson. Dommeren bestemte likevel at saken skal gå uten at Betew er til stede i rettssalen, melder NRK.

Statsadvokat Tormod Haugnes, som er aktor i saken, sa til NTB før ankesaken startet at det ikke er aktuelt med en tredje utsettelse.

Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004. Han ble prøveløslatt i 2014 etter å ha sonet minstetiden av forvaringsdommen. Etter ti måneder i frihet ble han i august 2015 igjen varetektsfengslet, siktet for nye alvorlige lovbrudd.

Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket. Det er satt av to dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

(©NTB)