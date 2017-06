Økokrim henlegger sak mot Sevan Marine-gründer

Ifølge advokat Frode Sulland, som representerer Smedal, har Økokrim avsluttet og henlagt all etterforskning mot Arne Smedal.

–Det er en enorm lettelse at Økokrim, etter en omfattende og grundig etterforskning, har konkludert med at det ikke har vært grunnlag for noen mistanke mot meg, sier Arne Smedal i en pressemelding sendt ut av advokaten.

Økokrim har siden oktober 2015 etterforsket Sevan Marine og Sevan Drilling. Saken dreier seg om mulige bestikkelser for å få milliardkontrakter for to rigger med det brasilianske oljeselskapet Petrobras. Selskapet har vært innblandet i en diger korrupsjonsskandale som har forgreninger til flere høytstående politikere i landet.

