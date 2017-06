Hjem Voldssiktet mann nekter skyld – blir begjært varetektsfengslet

Voldssiktet mann nekter skyld – blir begjært varetektsfengslet

50-åringen som er siktet for vold etter at kjæresten hans døde på Odnes i Søndre Land søndag, blir framstilt for varetektsfengsling tirsdag.