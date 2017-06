Støre ber om en "verdig avslutning" på Utøya-strid

– Jeg mener at denne prosessen burde få en verdig avslutning ved at det nå kommer et minnested på kaia. Det er AUFs eiendom, sa Ap-lederen til NTB under et besøk på Utøya tirsdag ettermiddag.

Samme dag ble det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren. Flere naboer i Utøya-området i Hole kommune er positive til dette, mens andre har stått fast på at en annen plassering må utredes.

Støre mener Utøykaia er et passende sted for et minnesmerke.

– Det er rett overfor øya, og det er en del av historien. Det bør kunne gjøres på en verdig måte, som jeg også håper at naboene vil kunne slutte seg til, sier han.

Ønsker alternativ utredning

Velforeningen Utstranda Vel ivrer for en plassering på stedet som heter «Utsikten», et forslag som kommunalminister Jan Tore Sanner (V) foreløpig har sagt at det ikke er aktuelt å utrede.

– Vi stiller oss ikke på bakbeina. Men vi ønsker utredning om Utsikten på lik linje med forslaget om Utøykaia, sier leder for Utstranda Vel, Maria Holtane-Berge.

Her nede er det nesten umulig å få det til, sier hun til NTB, og sikter til forslaget om å bruke Utøykaia som minnested.

Dermed kan det gå mot rettssak.

– Vi har diskutert dette da Utøykaia kom som et alternativ, og mine klienter er fortsatt innstilt på en rettssak om dette alternativet, sier advokat Harald Stabell til NRK.

Utsettelse

I mars ble den planlagte rettssaken om plassering av et nasjonalt minnested etter 22. juli i Hole kommune midlertidig utsatt i påvente av utredningen om nettopp Utøykaia som ny plassering.

Rettssaken var opprinnelig berammet til 25. april 2017, men ble utsatt i minimum seks måneder og opp til to år.

–Det er veldig trist at de avfeier et helt lokalsamfunn der folk risikerte livet 22. juli, for å redde ungdommer i den ytterste nød. Og det eneste vi ber om, er å få en plassering 200 meter lenger opp ved Utsikten, sier Holtane-Berge.

Statsbygg godkjenner

Rapporten som Statsbygg overleverer kommunalminister Jan Tore Sanner (H) torsdag, godkjenner etter det NRK erfarer Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli. Departementet skal avgjøre om Utøykaia skal forkastes, eller om det skal iverksettes planlegging og utforming av et mulig minnested her.

Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et «lavmælt og verdig nasjonalt minnested», innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.

Det planlagte og omstridte Sørbråten-monumentet «Memory Wound» møtte voldsom motstand fra naboene til Utøya, hvilket omsider førte til at Støttegruppa etter 22. juli og AUF lanserte Utøykaia som et alternativ.

–Opprivende floke

AUF-leder Mani Hussaini håper i likhet med Støre på at man snart kan legge striden bak seg.

– Det er gledelig at Statsbygg ser ut til å like vårt forslag om et minnesmerke på Utøykaia. Jeg opplever at flesteparten av naboene er positive til det, sier AUF-lederen og legger til:

–Det vil alltid være noen som ikke vil ha det der. Nå får vi se hvordan dette går videre. Vi har foreslått en løsning som vi mener kan løse opp i en opprivende floke.

