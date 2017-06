Politijakt etter soningsfange i Hedmark

Politiet fikk melding om at to fanger fra fengselet hadde rømt klokka 9.46 tirsdag formiddag. Den ene av dem ble kort etter pågrepet, men den andre var ikke å finne.

– Vi leter etter den andre og har satt inn politihelikopteret blant annet, sier operasjonsleder Tor Eirik Midthaug i Innlandet politidistrikt til NTB.

– VI er veldig interessert i observasjoner som kan lede til en pågripelse, fortsetter han.

Mannen på frifot skal være 155 centimeter høy. Han hadde rød bukse og blå jakke på seg da han forsvant.

Fangen som fremdeles er på rømmen, er polsk statsborger. Han er innsatt i Kongsvinger fengsel for å sone en narkotikadom han er ilagt. Midthaug sier det ikke er grunn til å tro at mannen vil utgjøre noen fare for omgivelsene.

– VI vet ikke hvordan de to tok seg ut av fengselet, men det har ikke kommet melding om noen skader i forbindelse med rømmingen, sier operasjonslederen.

(©NTB)