Nedtur på Oslo Børs

Nytt fall i oljeprisen og en dårlig dag for flere av børslokomotivene bidro til tirsdagens nedgang. Både mandag og tirsdag var Statoil og Marine Harvest mest omsatt. Men i motsetning til mandag gikk begge selskapene tilbake tirsdag, med henholdsvis 2,9 og 0,3 prosent.

Tungvekterne fikk følge av Yara International, som falt med 2,4 prosent, Norsk Hydro med et fall på 0,8 prosent og Orkla som falt med 0,2 prosent. Blant de største selskapene var det bare Telenor og DNB som kunne vise til positive tall, med henholdsvis 0,9 og 0,1 prosents stigning i aksjeverdien.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen gikk Seadrill tilbake med 7 prosent, mens Nordic Nanovector steg med 7,1 prosent.

I Europa var utviklingen på de viktigste aksjeindeksene noe varierende. Mens FTSE 100 i London gikk fram med marginale 0,1 prosent, falt CAC 40 i Paris med 0,5 og DAX 30 i Frankfurt med 0,6 prosent.

Oljeprisen gikk ned sammenlignet med mandag, og et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 48 dollar fatet. Et fat amerikansk lettolje falt noe mer og ble omsatt for rundt 45,7 dollar fatet.

