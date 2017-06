Mann varetektsfengslet etter dødsfall i Søndre Land

Kvinnen døde av sykdom, ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten, men politiet har fått medhold i sitt krav om fengsling, melder NRK.

Pressen fikk være til stede under rettsmøtet, men fikk referatforbud. Etter ønske fra politiet er også begrunnelsen for kjennelsen om fengsling unntatt offentlighet.

– Vi fikk den foreløpige obduksjonsrapporten mandag ettermiddag. Den viste at kvinnen trolig døde av sykdom. I tillegg ble det opplyst at kvinnen hadde mye ytre skader på kroppen, opplyser politioverbetjent Siv Anita Opsahl i Innlandet politidistrikt.

Politiet opprettholder voldssiktelsen mot kvinnens kjæreste, men mener volden mannen er mistenkt for å ha utøvd mot kvinnen, hører inn under familievoldsparagrafen i straffeloven.

Min klient nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til voldssiktelsen, opplyser mannens forsvarer, advokat Joakim Staff, til NTB.

Store skader

Kvinnen hadde store ytre skader da hun ble funnet utenfor boligen til den nå voldssiktede mannen søndag ettermiddag. Tilstanden hennes ble meldt til politiet som alvorlig da ambulansepersonell fant henne. Hun fikk medisinsk behandling av ambulansepersonell på stedet før hun ble brakt videre til Ullevål sykehus i Oslo. Sykehuset erklærte kvinnen død klokka 20 samme kveld.

– Med bakgrunn i skader på fornærmede og tidligere hendelser – en familievoldssak politiet har hatt under etterforskning fra april i år – velger politiet å fortsette etterforskningen mot siktede, opplyser Opsahl.

Dro til Spania

Kripos bistår det lokale politiet blant annet med kriminaltekniske undersøkelser på stedet der kvinnen i 50-årene skal ha blitt utsatt for vold. Innlandet politidistrikt jobbet mandag fortsatt med avhør for å komme nærmere et hendelsesforløp i forkant av at kvinnen mistet livet.

Det er også et moment for etterforskerne at de to dro til Spania i april og oppholdt seg der i nesten to måneder før de nylig kom tilbake til Søndre Land.

– En naturlig del av vår etterforskning vil være å ta kontakt med spanske myndigheter, som politi og helsevesen, og høre om de har hatt kontakt med kvinnen og mannen i den perioden de har vært utenlands, sa Opsahl mandag.

