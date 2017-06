Leteaksjon etter funn av stjålet vannscooter i fjorden

Politiet opplyser at det ikke er brakt på det rene hvem som har brukt vannscooteren, men eieren har meldt seg og sagt at den er stjålet en av de siste dagene, fra området Lervig Brygge.

– Vi har fått tips fra vitner som har sett vannscootere i bruk i området, men det er usikkert om det er den aktuelle farkosten. Hvis føreren er i sikkerhet et sted, oppfordrer vi vedkommende til å ringe eller melde ifra, om så anonymt, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

Funnet ble meldt inn klokka 20.17 mandag. Politiet bisto med båt som sjekket ikke landfaste øyer og andre aktuelle områder.

Kystvakten deltok med to båter i tillegg til at brannbåt og et Sea King-redningshelikopter ble satt inn. Klokka 00.24 natt til tirsdag meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge at de har avsluttet leteaksjonen etter gjentatt søk i området uten funn.

(©NTB)