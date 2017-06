Kvinne omkom i trafikkulykke på Hvaler

Bilen kvinnen kjørte, traff fjellveggen på øya Spjærøy, opplyser Øst politidistrikt.

– Kvinnen er bekreftet død på stedet. Vi kan også bekrefte at hun var alene i bilen, og at alt tyder på at hun kjørte i fjellveggen, sier operasjonsleder Paul Horne til Fredriksstad Blad.

Både politiet og Statens vegvesens havarikommisjon skal undersøke bilen og ulykkesstedet. Ulykken førte til at riksveien som går mellom Skjærhalden og Fredrikstad, i en periode ble helt stengt på stedet.

(©NTB)