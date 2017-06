Innbruddsbande dømt til fengselsstraffer 

Innbruddsraidet skal ha funnet sted i løpet av to uker i desember, skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge dommen stjal de gull, sølvbestikk, smykker, klokker og dyr kosmetikk fra tolv boliger, før to av mennene ble pågrepet 3. januar.

Senere ble tredjemann, en 32 år gammel mann, pågrepet da han prøvde å forlate landet fra Sola lufthavn. Han erkjente ikke straffskyld under rettssaken i Stavanger tingrett og hevdet han ikke var med på tyveriene. Denne forklaringen festet imidlertid ikke Jæren tingrett lit til. Retten mente enstemmig at han hadde tilrettelagt for tyveriene og kjørt bilen som ble benyttet. Han ble dømt til tre år og åtte måneders fengsel.

De to andre, en 22-åring og en 26-åring, erkjente straffskyld og ble dømt til tre år og to måneders fengsel.

Alle tre kom til landet 13. desember 2016, få dager før det første innbruddet. De har forklart at de dro til Norge for å jobbe i byggebransjen. Retten fant det imidlertid bevist utover enhver rimelig tvil at de kom til landet for å begå innbrudd.

