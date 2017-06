Bare fire av ti leser tilstandsrapporter under boligjakten

En landsomfattende undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Norges Takseringsforbund viser at bare 39 prosent gjennomgår tilgjengelige tilstandsrapporter eller tilsvarende dokumentasjon for å finne eventuelle tekniske feil og mangler ved boliger de vurderer å kjøpe. Blant potensielle kjøpere i alderen 18 til 29 år er det bare 29 prosent som tar seg bryet med tilstandsrapporter, ifølge Dagsavisen.

– Dette kan være en av årsakene til at konfliktnivået i boligmarkedet er høyere enn noensinne, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund.

Ifølge en undersøkelse fra Huseiernes Landsforbund havnet hver tiende boligkjøper i perioden 2014–2016 i alvorlig konflikt med selger i etterkant.

Boligkjøpere oppgir at de omtrent i like stor grad stoler på egne undersøkelser og råd fra venner, familie eller fagpersoner, som de ser på tilstandsrapporten.

– Det beste er å kombinere lesing av tilstandsrapporten med hjelp fra andre, sier Huser.

