Ulvejakt på Øyerfjellet avsluttet

Ulven er ikke observert i helgen, og det er heller ikke tatt sauer, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

– Vi har hatt ekstra mannskap ute i helga for å se etter dyret, uten at vi har fått melding om at noen har sett noe, forteller viltansvarlig Sigbjørn Strand ved Landbrukskontoret for Lillehammerregionen.

Ifølge Strand dreier det seg trolig om et ungdyr som har blitt støtt ut av flokken og er på søk etter et eget område.

