Tenåring skutt i brystet med luftgevær under lek

Gutten og en kamerat lekte med et luftgevær hjemme hos den ene av dem, da kameraten skjøt ham i brystet. Gutten ble sendt til Volda sykehus der han ble undersøkt, før han lørdag ble videresendt til St. Olavs hospital i Trondheim. Sykehuset opplyser mandag at gutten har alvorlige skader, men at tilstanden er stabil.

– Så langt vi kjenner til, er dette et uhell som har skjedd i forbindelse med lek med et luftgevær, sier etterforskningsleder Grete Hjelle ved lensmannskontoret i Ørsta til Sunnmørsposten.

Politiet har ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

– Den som trakk av, er under den kriminelle lavalder og vil bli kalt inn til et avhør om saken, sier Hjelle.

Hvem som eier luftgeværet og om alle regler for oppbevaring av våpenet er fulgt, er ennå ikke klarlagt.

– Vi skal sette i gang avhør og samtaler utover dagen for å avklare slike ting, sier etterforskningslederen.

