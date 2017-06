Russisk atomkraftverk skal slepes langs norskekysten

Den gigantiske lekteren Akademik Lomonosov eies av det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom. Neste vår eller sommer skal den fraktes fra verftet i St. Petersburg til Murmansk, blant annet langs hele norskekysten, ifølge Aftenposten.

– Utenriksdepartementet er meget kritiske til planene om slepet av Akademik Lomonosov langs norskekysten. For norske myndigheter er det avgjørende å ha tett dialog med russiske myndigheter om sikkerhet og beredskap, og det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til disse planene, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Saken ble senest tatt opp blant de nordiske utenriksministrene på et møte i Oslo i slutten av mai.

De verste scenarioene er brann om bord, at flåten havarer og synker til bunns, eller at slepet ryker slik at lekteren går på grunn i den norske skjærgården.

– Russerne har selv opplyst at slepet vil bli vanskelig å gjennomføre dersom vinden overstiger 15 meter per sekund. Det planlegges derfor at vi fra norsk side peker ut noen passelige nødhavner, sier avdelingsleder og sjef for beredskap hos Kystverket, Johan Marius Ly.

(©NTB)