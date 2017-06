Politiet vil foreløpig ikke gå ut med mulig årsak til dødsfall i Oppland

Politiet ønsker imidlertid ikke å gi noen opplysninger om hva som framkommer i rapporten ennå.

– Vi vil ikke å gå ut med informasjon om hva den forteller oss om funn på avdøde og dødsårsak av etterforskningsmessige hensyn. Vi vil senere mandag kveld legge plan for videre etterforskning av saken. Nå er vi avhengig av å gå gjennom all informasjon vi har fått gjennom avhør og andre undersøkelser, sier politioverbetjent Siv Anita Opsahl i Innlandet politidistrikt.

Kripos skal blant annet bistå det lokale politiet med kriminaltekniske undersøkelser på stedet der kvinnen i 50-årene skal ha blitt utsatt for vold. Innlandet politidistrikt jobbet mandag fortsatt med avhør for å komme nærmere et hendelsesforløp i forkant av at kvinnen mistet livet og om dødsfallet skyldtes vold.

Kvinnens kjæreste er foreløpig siktet for kroppskrenkelse, altså vold.

Varslet om vold

Politiets operasjonssentral fikk klokka 16 søndag melding om at en kvinne på Odnes i Søndre Land i Opland skulle ha vært utsatt for vold. Tilstanden hennes ble meldt til politiet som alvorlig da ambulansepersonell fant henne utenfor huset på adressen. Hun fikk medisinsk behandling av ambulansepersonell på stedet før hun ble brakt videre til Ullevål.

Sykehuset erklærte kvinnen død klokka 20 samme kveld.

– Ut fra opplysninger politiet fikk av ambulansepersonell og egne inntrykk, ble det besluttet å pågripe en mann på adressen. Utover de to var det ikke andre personer på stedet, sier Opsahl.

Hun bekrefter at den voldssiktede mannen og kvinnen hadde en relasjon til hverandre. Ifølge flere medier var de kjærester. Mannen bodde på den aktuelle adressen på Odnes.

Politiet skal også vurdere om siktede skal framstilles for varetektsfengsling.

Ferie i Spania

Paret hadde nylig kommet tilbake fra et nesten to måneder langt opphold i Spania, ifølge politiet.

– En naturlig del av vår etterforskning vil være å ta kontakt med spanske myndigheter, som politi og helsevesen, om de har hatt kontakt med kvinnen og mannen i den perioden de har vært utenlands, sier Opsahl.

Mannens forsvarer, advokat Joakim Staff, ville ikke kommentere saken overfor NTB før han hadde fått snakket med sin klient. Ifølge Oppland Arbeiderblad skal den voldssiktede mannen i påsken ha gitt uttrykk for at livet så lyst ut for ham – ikke bare fordi kvinnen han hadde et forhold til hadde flyttet inn til ham, han hadde også blitt kristen.

