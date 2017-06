Norsk Friluftsliv mener vannscooterimportørene feilinformerer

– I flere medier hevder representanter fra vannscooterimportørene at kommunene ikke kan forby vannscooter i sine områder. Det er ikke riktig, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Hun understreker at både Kystverket, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet på sine nettsider er tydelige på at kommuner som har gode grunner til å forby vannscooterkjøring, har full anledning til å gjøre dette for ivareta hensyn til trygg ferdsel samt av hensyn til miljø eller friluftsliv.

Regelverket gir kommunene muligheten til å forby vannscooterkjøring i eget sjøområde, med unntak av farleder. De kan også forby bruk av vannscootere i vann og vassdrag. Dette er i tråd med regjeringens ønske om kommunalt selvstyre.

Norsk Friluftsliv, som er en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, mener at vannscooterimportørene, med advokat Arve Lønnum i ryggen, har kommet med informasjon som skaper usikkerhet i kommunene om hva de kan og ikke kan regulere.

– Denne feilinformeringen er svært uheldig, sier Siri Meland.

Norsk Friluftsliv har tidligere påpekt at frislippet utgjør en stor trussel for blant annet badende, padlere og for rødlistede fuglearter.

